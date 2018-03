Borstenkunstenares tovert haar eigen borstkanker om tot kunst

Verborgen camera in Gelderse sauna draaide nog, meer belastend materiaal in beslag genomen

10 maart Bij de Gelderse sauna Beauty en Oase is een verborgen camera aangetroffen die 'nog in werking' was. De verborgen camera en het bijbehorende computersysteem zijn vandaag in beslag genomen. In een woning in Drachten is gisteren nieuw belastend materiaal in beslag genomen.