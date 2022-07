Botsing rondvaartboot met watertaxi bij Erasmusbrug, zes personen onder wie gezin gered

De Veiligheidsregio schaalde direct na het incident op naar een Grip 1-situatie. De brandweer kreeg hulp van allerlei andere hulpdiensten, zoals de zeehavenpolitie en de havendienst. ,,Dat heeft te maken met het feit dat er mogelijk nog mensen in zitten. Zij zijn nog niet gelokaliseerd”, zei de woordvoerder net na de aanvaring.

Inmiddels heeft de Veiligheidsregio bevestigd dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht. Eerder bestond nog de vrees dat er nog meer mensen in het water of in de watertaxi waren.

Beelden van aanvaring

Op beelden van de webcam bij de Erasmus is te zien hoe een watertaxi rond 13.20 uur in botsing kwam met een andere boot en daarna kapseisde. De watertaxi kwam in aanvaring met de Spido, een rondvaartboot in Rotterdam. Het is niet bekend hoe de zes opvarenden eraan toe zijn, maar zij waren wel aanspreekbaar. Een woordvoerder van de watertaxi wil geen uitspraken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Op andere beelden is te zien hoe andere watertaxi's te hulp schieten net na de aanvaring.

Vaker aanvaringen

Aanvaringen komen vaker voor op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In 2019 kwam daardoor een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Ze zat in een sloep, die werd geramd door een rubber speedboot. Ook elf andere opvarenden vielen in het water. Een van hen raakte invalide. De schipper die de aanvaring veroorzaakte, werd veroordeeld tot een werkstraf.

In mei 2018 botsten een watertaxi en een sloep. Alle opvarenden van de sloep vielen in het water. De beide schippers kregen boetes.

