Bouwers werken onder kostprijs door PFAS- en stikstofcrisis

Zogenoemd ‘prijsduiken’ is een gevaar voor de sector, omdat dit tot forse verliezen kan leiden. Verschillende aannemers zeggen dat ze vooral bij aanbestedingen zien dat het aantal inschrijvingen veel hoger ligt dan normaal. Niels Wensing van brancheorganisatie Bouwend Nederland bevestigt die situatie: ,,Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstof- en PFAS-crisis. Dat betekent dat iedereen nu duikt op het werk dat er wel is. We kunnen niet in de portemonnee kijken van de aannemers, maar dat ze willen werken onder de kostprijs, kan ik me goed voorstellen. Je wilt aan het werk blijven, je werknemers aan het werk houden. Werken met verlies is beter dan stilstaan.’’



De Raad van State bepaalde in mei dat er geen stikstof meer bij mag komen rond gevoelige natuurgebieden. Het stikstofbesluit en de in juli ingestelde regels voor PFAS (chemische stoffen die in de grond zitten) dreigen de bouwsector volledig plat te leggen. Er mag nauwelijks nog grond verplaatst worden.

Werkbare norm

Bouwend Nederland pleit voor een ‘werkbare PFAS-norm’ tot het onderzoek van het RIVM naar de vervuilde grond afgerond is. Wensing: ,,Niemand is tegen onderzoek en niemand is tegen veilige normen. De bouwers zijn tenslotte de eerste die de grond in handen hebben. Maar de wereld ziet er nog precies hetzelfde uit als twee maanden geleden en van de ene op de andere dag ligt het werk stil. Wij denken dat de normen wel iets omlaag kunnen, tot de uitkomst van het onderzoek en tot we oplossingen hebben.’’

Bouwend Nederland vindt dat de bouw rond de stikstofcrisis onevenredig hard geraakt wordt. ,,Er is woningnood en we moeten bouwen om die te boven te komen. En de bouw is maar een klein deel van de oorzaak.’’

Hardst

Uit een rondvraag onder 250 hoofdaannemersbedrijven door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkft dat de sector grond- en waterbouw relatief het meest onder de stikstofproblematiek en de situatie rondom schadelijke chemische stoffen (PFAS) lijdt van alle bouwers.

Van bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw geeft 15 procent aan dat opdrachten vertraging oplopen door de strengere milieueisen. Bij alle bouwbedrijven ligt dat op 10 procent. Ook heeft deze groep bouwers minder werk op de plank liggen.

Bedrijven in de grond-, water of wegenbouw krijgen een hardere klap omdat ze relatief meer in de grond graven, legt een woordvoerder van het EIB uit. Bij vier op de vijf projecten voldoet grond niet aan de strengere eisen voor het PFAS-gehalte. De enige oplossing is dan om de aarde ergens op te slaan. Voor sommige bedrijven is dat te duur en de reden dat ze de werkzaamheden staken.

Op gang

Op zoek naar oplossingen voor de stikstofcrisis praat premier Mark Rutte verder met gedupeerden. Dinsdag ontvangt hij bouwers in het Catshuis, zijn ambtswoning in Den Haag. Woensdag spreekt hij daar met ‘zeer bezorgde’ boeren.



Rutte zei vandaag dat het kabinet begin volgende week met een pakket maatregelen verwacht te komen. Zij moeten zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de woningbouw, grond-, weg- en waterbouw verder kunnen. Het gaat erom schade te voorkomen en ruimte te scheppen, aldus de premier.

Volgens Rutte kan ongeveer de helft van alle projecten gewoon doorgaan en komen ze weer op gang. Maar ook de rest moet worden vlotgetrokken.