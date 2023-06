Bouwvakker komt om het leven tijdens werkzaamheden in Amstelveen

Bij een ongeval op een bouwplaats in Amstelveen is dinsdagochtend een medewerker om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens de verbouwing van het complex The Mayor aan de Burgemeester Rijnderslaan.

De bouwvakker is om het leven gekomen doordat hij een kozijn op zich heeft gekregen. Bouwcombinatie UBA-De Nijs Amstelveen is verantwoordelijk voor de verbouwing van het voormalige KPMG-kantoor in Amstelveen en spreekt over een ‘een noodlottig ongeval’. ‘Met grote verslagenheid bereikte ons het trieste bericht dat een van onze bouwplaatscollega’s [...] is overleden.’

Het bedrijf schrijft verder: ‘Dit verlies raakt al onze medewerkers bijzonder diep. Onze gedachten, medeleven en steun gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie. Daarnaast stellen we alles in het werk om de naaste collega’s op het project de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden in deze moeilijke periode.’

Arbeidsinspectie doet onderzoek

Over de oorzaak van het ongeval doet het bedrijf geen mededelingen. De Arbeidsinspectie laat weten dat zij ter plekke onderzoek doet. De dienst doet op dit moment geen uitspraken over de mogelijke toedracht. De ongevalslocatie is door de Inspectie afgesloten voor onderzoek, de persvoorlichter weet niet voor hoelang dat zal zijn. Ook over de identiteit van het slachtoffer worden geen mededelingen gedaan.

In 2022 registreerde de Inspectie 51 dodelijke arbeidsongevallen. Het aantal dodelijke slachtoffers bij arbeidsongevallen schommelt de laatste jaren: zo waren er 71 in 2018 en 54 in 2020. In de bouwsector kwamen vorig jaar tien personen om het leven bij een ongeval.