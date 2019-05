Bouwvakkers huilen om verongelukte kraanmachinist Kevin (24)

,,Je gaat met lood in je schoenen naar je werk", vertelt Cas Werné, een van de werklieden over de sfeer, een dag na het genadeloze ongeval.



,,En dan kom je hier op de bouwplaats en dan is er veel verdriet. Het is heel spijtig wat er gebeurd is. En het is vervelend dat je heel de dag hamert op veiligheid en dan komt zoiets op je pad. Er is een hoop verdriet. Tranen.’’



De omgekomen collega noemt hij ‘een fijne gozer’. ,,We zijn hier al een jaar aan het bouwen met elkaar. ‘s Ochtends doe je in de keet eerst een bakkie met elkaar. We hebben een leuk en goed team.’’



De uitvoerder vertelt dat hij de bloemen van omwonenden enorm waardeert en onder de indruk is van de politie. Agenten zijn druk bezig met het onderzoek naar het bedrijfsongeval, maar sloten zich vanmiddag aan bij de groep bouwers die de omgekomen 24-jarige een minuut lang in stilte herdachten.



,,De politie ging er ook bij staan, deed haar helm af. Dat vind ik echt geweldig. Respect”, aldus de uitvoerder.