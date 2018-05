BOVAG: Snelle e-bike moet terug naar het fietspad

De verkoop van nieuwe speed pedelecs kwam in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar uit op ongeveer 3500 stuks uit. En volgens BOVAG is ook dit jaar tot nu toe weinig progressie waar te nemen. ,,Het is logisch dat veel potentiële kopers nu eieren voor hun geld kiezen en hun eigen veiligheid niet in de waagschaal stellen. En dat is extra zuur voor alle ambities die we hebben op het gebied van CO2-reductie, luchtkwaliteit en betere bereikbaarheid. Met een speed pedelec kan eenvoudig een grote afstand woon-werkverkeer worden afgelegd en daar worden ook meer en meer fietssnelwegen voor aangelegd. Maar die snelweg gaat nooit van deur tot deur en er zal stukken over de ‘normale’ weg moeten worden gefietst."



Wat Eckhardt betreft gaat de speedbike dan ook zo snel mogelijk terug naar het fietspad: ,,Er werd een gouden toekomst voorspeld voor dit soort snelle fietsen en BOVAG is ook nog steeds heilig overtuigd van het enorme potentieel, maar door de gebruikers tussen de auto’s, bussen en vrachtwagens te dwingen, wordt het kind met het badwater weggespoeld. Wij zijn Nederland Fietsland en behoren ruim baan te bieden aan tweewielers. Het kabinet heeft al toegezegd dat de fiscale regels rondom een fiets van de zaak versoepeld gaan worden en wat ons betreft wordt de speed pedelec ook zo snel mogelijk terug naar het fietspad verwezen."