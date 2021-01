Bovenbuurman heeft seksuele relatie met elf jaar jonger meisje (16): OM eist 15 maanden cel

Hoewel beiden een beperking hebben en hun IQ-scores niet boven de 65 uitkomen, vindt het Openbaar Ministerie toch dat verdachte N.A. beter had moeten weten. ,,Hij wist dat het niet goed was wat hij deed’’, stelde de officier van justitie donderdag tijdens de rechtszaak, waar de raadsman van A. op zijn beurt om vrijspraak vroeg.



Het eerste contact tussen N.A. en het meisje vond volgens de moeder van het kind al plaats in 2016. Het grietje was toen pas 14 jaar oud en ontmoette bij de flat op de Eisingahof in de Dordtse wijk Sterrenburg de elf jaar oudere verdachte.



Toen haar stiefvader de twee later op de gang ‘wel heel close bij elkaar zag staan’, had hij de moeder ingeseind. Zij was op hoge poten naar de bovenwoning van A. gegaan. ‘Wat doe je met mijn dochter’, zou ze hem hebben toegebeten.

‘Het begon met een kusje’

Het contact tussen A. en het puberkind verwaterde daarna aanvankelijk. Tot de twee elkaar voor de ingang van de flat in september 2018 weer tegen het lijf liepen.



,,We gingen chillen en ze kwam bij mij thuis om film te kijken. Het begon met een kusje, later hadden we seks. Ze kwam af en toe langs als ze tijd had. Gemiddeld eens per week’’, vertelde de Dordtenaar, die overigens ontkende dat hij voor die tijd het meisje had aangeraakt.



Volgens A. waren de twee verliefd op elkaar en gingen ze tijdens hun relatie drie keer met elkaar naar bed. Pas toen de broer op een mobiele telefoon een foto voorbij zag komen van zijn zusje die zoende met A. maakte de moeder een einde aan hun omgang. De vrouw deed aangifte bij de politie.



,,Als ze ‘nee’ had gezegd, dan had ik het niet gedaan’’, zei de Dordtenaar. Van een verstandelijke beperking bij het meisje, wier IQ wordt geschat op 65, wist hij niets. ,,Ze heeft dat niet gezegd en ik merkte het ook niet.’’

Zwakbegaafd

Quote Elf jaar verschil maakt nog niet dat hij overwicht op haar had. Zijn IQ is nog lager dan dat van haar. Advocaat van N.A. Volgens zijn advocaat had A. dat ook nooit kunnen merken, omdat de Dordtenaar zelf ook een beperking heeft. ,,Hij is zwakbegaafd. Deskundigen schatten het in 51 tot 61. De vraag is of er dan wel sprake is van overwicht op een meisje dat elf jaar jonger is. En al is dat zo, was hij zich daar dan bewust van en heeft hij daar misbruik van gemaakt?’’

De officier van justitie meende van wel, ook omdat een psycholoog A. volledig toerekeningsvatbaar achtte. ,,Hij was twee jaar eerder al gewaarschuwd en wist dat het niet goed was wat hij deed’’, zei de aanklager. ,,Hij had beter moeten weten en ‘nee’ moeten zeggen. Dit meisje moet zich nog ontwikkelen.’’



Ondanks het advies van de reclassering om A. een taakstraf te geven, eiste het OM een celstraf van vijftien maanden. De aanklager wees daarbij naar de wet én de richtlijnen, die het verbieden om bij zulke seksuele misdrijven een taakstraf te vragen. ,,Ik begrijp dat hier een man zit die zegt te hebben gehandeld uit verliefdheid, maar u had haar moeten beschermen’’, aldus de officier.

‘Te kort door de bocht’

De advocaat noemde die argumentatie ‘veel te kort door de bocht’ en vroeg op zijn beurt om A. vrij te spreken. ,,Elf jaar verschil maakt nog niet dat hij overwicht op haar had. Sterker nog, zijn IQ is nog lager dan dat van haar. En als je de Whatsappberichten tussen de twee leest dan zie je een grote eensgezindheid.’’



De strafeis van het OM vond de raadsman buiten alle proporties. ,,Als de rechtbank mijn cliënt wel schuldig zou bevinden, dan getuigt de eis van vijftien maanden cel niet van een reële kijk op deze zaak.’’



De rechtbank doet op 28 januari uitspraak in de zaak.

