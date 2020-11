Boxtels vriendenclubje legde zich toe op populaire designerdrugs

Xtc, wiet en cocaïne kent iedereen, maar flakka, fentanyl en eth-cat zijn drugssoorten die veel minder bekend zijn. Een Boxtels vriendenclub legde zich er speciaal op toe, totdat de politie in augustus 2017 binnenviel in hun distributiecentrum, nota bene pal achter het plaatselijke politiebureau.

Het vriendenclubje liep tegen de lamp nadat de Finse politie in de zomer van 2017 enkele verdachte postpakketten uit Nederland had onderschept. In die pakketjes zaten telkens verschillende soorten designerdrugs, allemaal op de bus gedaan in Boxtel, Helmond of Beek en Donk: de woonplaatsen van de verdachten. Het Openbaar Ministerie telde meer dan negenhonderd verzendingen.

Proces in Rotterdam

Ruim drie jaar nadat de politie binnenviel aan het distributiecentrum in Boxtel, staan deze week acht verdachten terecht in de Rotterdamse rechtbank. Vijf dagen lang gaat het daar over de soms dunne grens tussen legale chemicaliën en verboden drugs, die een plaatsje hebben gekregen op Lijst I van de Opiumwet.

Het is ook de voornaamste verdedigingslinie van de 33-jarige hoofdverdachte Alex P. en zijn advocaat Cees Korvinus: de grondstoffen die hij in zijn bedrijfje aan de Duit in Boxtel voorhanden had, waren chemicaliën die niet verboden zijn. Maar woensdag, op de eerste dag van het proces in Rotterdam, erkende P. wel dat hij ook drugs had verstuurd waarvan hij echt wel wist dat ze verboden waren. ,,Dat was fout van mij. Ik had een goedlopend bedrijf, daar had ik het bij moeten laten.”

Quote Ik wist dat ik in een grijs gebied werkzaam was, daarom handelde ik via het dark web Alex P., verdachte

De klanten vonden hun weg naar Boxtel via illegale drugsmarkten op het dark web. ,,Omdat ik wist dat ik een grijs gebied werkzaam was, het is best schimmig", antwoordde Alex P. op een vraag van de rechter. ,,Dus u voelde al nattigheid", merkte die op. ,,Klopt", antwoordde Alex P., ,,daar hoef ik niet over te liegen".

‘Zombiedrugs’

P. vertelde dat hij in april of mei 2017 had besloten om helemaal te stoppen met de illegale drugsverkoop. Zijn in Helmond wonende vriend Tommy van der M. en diens Poolse vriendin wilden de lucratieve handel graag overnemen, zei P. tegen de rechtbank. Zelf ging hij vanaf die tijd verder met de handel in legale chemicaliën. Maar de rechtbank hield hem voor dat de politie nog een skypegesprek van 28 juni 2017 had gevonden waarin P. met een klant sprak over de ‘zombiedrug’ flakka.

Tommy van der M. (39) en zijn vriendin Paulina S. (27) gaven donderdagmorgen ook een andere lezing mee aan de rechtbank. Zij hadden alleen orders uitgevoerd van hun voormalige vriend Alex, niet meer dan dat. En eigenlijk gold dat alleen voor Paulina. Die had de pakketjes met drugs ingepakt en verzendklaar gemaakt. Een keer had ze daar duizend euro voor gekregen van Alex. In augustus zouden de vier een weekend naar Venetië gaan om daar verder te praten over hun bezigheden, want Tommy en Paulina hadden gaandeweg ook wel in de gaten gekregen dat ze echte drugs verstuurden. De politie-inval in Boxtel zette een streep door de reisplannen.

Cocaïne

,,Mijn maag draaide om toen ik hoorde dat er flakka in de pakketjes zat, ik weet hoe gevaarlijk dat is", zei Paulina tegen de rechtbank. ,,Alex had ons verzekerd dat het ging om synthetische drugs die wél legaal zijn. Ik heb hem vertrouwd, want hij was mijn vriend.”

Tommy van der M. deed zelf niet mee aan het versturen van de drugs, al zag de politie wel dat hij na de inval in Boxtel opdracht gaf om papieren en spullen te verdonkeremanen. Bovendien werd in zijn huis 103 gram cocaïne gevonden. ,,Voor het festivalseizoen", zei zijn vriendin. ,,Dat had ik samen met negen vrienden gekocht", voegde Tommy daar zelf aan toe. Zijn baan is hij inmiddels kwijt.

Belastingaanslag

Alex P. kreeg na de politie-inval een belastingaanslag van drie ton. Financieel wist hij het hoofd boven water te houden omdat hij na zijn vrijlating meteen een nieuw bedrijf begon in chemcialiën, dit keer in Best. Toen de politie daar binnenviel, vonden agenten opnieuw enkele verboden stoffen, onder meer lsd. Inmiddels is hij een eigen kledingzaak op internet begonnen. ,,Ik heb mijn leven nu weer op de rit.”

Ook de Boxtelse broers Patrick en Martijn de K. behoren tot de verdachten. Zij hebben volgens het Openbaar Ministerie pakketten naar Finland gestuurd waarin cocaïne en xtc-pillen was verstopt in uitgeholde kaarsen. In het schuurtje van hun oma vond de politie 63.000 xtc-pillen, ruim 200 gram cocaïne en een geldbedrag van achtduizend euro. Beiden zijn donderdagmiddag niet te weten hoe de drugs in de schuur terecht zijn gekomen.

Het Openbaar Ministerie komt maandagmiddag met de strafeisen tegen alle verdachten.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: