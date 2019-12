Boze boeren en supermarkten voor de rechter: ‘Blokkades? Nepnieuws!’

15 miljoen per dag

‘Geen blokkades’

,,De acties zijn niet gericht op blokkades”, klinkt het. Volgens de raadsman gaat het om ‘dynamische acties’, waarvan hij niet wil zeggen wat ze inhouden. Een betrokken boer, Jeroen van Maanen zei eerder tegen deze site: ,,Wij hebben het over acties, bij distributiecentra. De rest van de wereld maakt er blokkades van.’’



Een opmerking die eerder naar buiten kwam over het platleggen van de voedselbevoorrading, was voorzien van een smiley, zei de advocaat. Hij wil dan ook dat het CBL niet-ontvankelijk wordt verklaard in dit kort geding of dat de vorderingen worden afgewezen.



Wel is duidelijk dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken en dat de actie gericht is op de supermarktbranche. De boeren voeren al geruime tijd acties omdat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen.