Boze boeren krijgen ‘koeientaks’ voor hun kiezen

Gegijzelde NOS-journalist zeker tot maandag vast, Kamer wil ophelde­ring

14:22 NOS-verslaggever Robert Bas is op bevel van de rechter-commissaris in Rotterdam in ieder geval de komende dagen in gijzeling genomen. De journalist weigert vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak vanwege bronbescherming.