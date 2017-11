Boze Mladic uit zaal verwijderd na toiletbezoek en bloeddruktest

Verslaggever Gerben van 't Hof is aanwezig bij de zitting die rond 10.00 uur begint en doet hieronder via Twitter rechtstreeks verslag.



Volgens Mladics advocaten waren de gemeten waarden gevaarlijk hoog. Zij vroegen daarom om uitstel van het vonnis. De Nederlandse rechter Alphons Orie, voorzitter van het tribunaal, stemde daar echter niet mee in. Volgens de aanwezige arts kon de zitting verder. Daarop werd Mladic zo boos, dat de rechter hem uit de zaal liet verwijderen.



Eerder vanochtend werd duidelijk dat Mladic onder protest aanwezig is bij de zitting. Volgens zijn advocaten zou de door ziektes geplaagde oud-commandant eigenlijk niet in staat zijn de zitting bij te wonen. Mocht een onderbreking van de zitting volgens hen hierom nodig zijn, dan zouden ze daarom vragen.