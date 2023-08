Alle auto’s aan boord zijn afgeschreven, maar Fremantle Highway krijgt wellicht tweede leven

Met video Oude zeekaarten kiezen ruime sop: bijzondere lading tijdens nieuwe Dar­win-expeditie

Het historische zeilschip De Oosterschelde vertrekt vrijdag voor een wereldreis in het kielzog van Charles Darwin met een wel heel bijzondere lading. Afdrukken van ruim vierhonderd jaar oude zeemansgidsen, die ooit zijn gemaakt over de eerste twee Nederlandse expedities om - via Zuid-Amerika - de wereld rond te varen, kiezen het ruime sop.