LIVE: Amerika verwacht 3000 doden per dag, KLM stelt gebruik mondkapjes aan boord verplicht per 11 mei

Koning in histori­sche toespraak: ‘Burgers in nood voelden zich in de steek gelaten. Ook door mijn overgroot­moe­der’

21:59 In heel Nederland zijn vanavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en allen die in de decennia daarna sneuvelden in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Koning Willem-Alexander hield bij het Nationaal Monument op de Dam een historische toespraak. Daarin sprak hij kritisch over de rol van zijn overgrootmoeder Wilhelmina. ,,Dit is iets dat mij niet loslaat’’, zei het staatshoofd.