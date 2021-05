Politiebonden ‘gematigd hoopvol’ na cao-overleg met minister

Coronavirus LIVE | De Jonge: Vanaf zaterdag weer op vakantie naar bepaalde landen, indien code geel

19:17 Vanavond om 19.00 uur is er een persconferentie over de nieuwe versoepelingen en de mogelijkheden voor de zomervakantie. De voornemens zijn voorwaardelijk: pas als de daling van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames doorzet, hakt het kabinet maandag 17 mei de knoop door, meldt een bron. ,,We willen stap twee zetten, mits de daling aanhoudt. Dal zal de boodschap morgen worden.” Als de versoepelingen vanaf volgende week woensdag kunnen doorgaan, gaat het om de volledige tweede stap van het openingsplan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.