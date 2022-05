Reiziger mijdt Schiphol: boekingssites zien run op tickets vanaf Eindhoven en Rotterdam

update | met video Dode gevonden na felle uitslaande brand in woning Ermelo

Na een brand in een woning in Ermelo is maandagochtend een overleden persoon gevonden. Dat meldt een woordvoerder van politie ter plekke. De met veel wagens uitgerukte brandweer wist het vuur snel te doven, maar heeft later in het pand het stoffelijk overschot aangetroffen.

23 mei