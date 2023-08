Slechts één Gelderse boer kan gebruik maken van landelijke stikstofregeling: 'Veel minder dan we hoopten’

De provincie Gelderland laat weten dat het met de regeling waarvoor door het Rijk 250 miljoen euro is gereserveerd, precies één boer kan helpen. Door regels rondom staatssteun lukt het de provincie niet méér boeren te helpen, tot groot ongenoegen van gedeputeerde Harold Zoet. ,,We willen dat de minister met een praktisch beter uitvoerbare regeling komt.” Gelderland kent 237 PAS-melders.



Een boer heeft geluk

Met de miljoenen van het kabinet zou Gelderland boeren die willen stoppen kunnen uitkopen, zodat de stikststofrechten van dit bedrijf naar de boer zonder stikstofrechten zou kunnen gaan. Dit wordt echter gezien als staatssteun aan een bedrijf en dat mag niet. ,,Helaas kunnen we met de maatregel voorlopig veel minder PAS-melders helpen dan we hoopten’’, zegt Zoet.



De ene boer die nu wel een vergunning krijgt heeft geluk. Hij kan wel gebruikmaken van stikstofruimte van een andere boer in de buurt, omdat deze boer is uitgekocht te bate van de natuur. En in dat geval is er geen sprake van staatssteun, zo meldt de provincie.