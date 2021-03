Spoor naar mogelijk vermoorde ‘Tante’ Jillal (52) leidt naar loods in Antwerpen

De Nederlandse en Belgische politie hebben in een loods in de haven van Antwerpen mogelijk sporen gevonden van Naima Jillal. De 52-jarige sleutelfiguur in de internationale cocaïnehandel is waarschijnlijk vermoord nadat ze eind 2019 door onbekenden was opgepikt van de Amsterdamse Zuidas.

Onder de grond in de loods zijn kledingstukken en een handtas gevonden, meldt het Parool. Sporenonderzoek moet uitwijzen of die van ‘Tante’ Naima Jillal zijn. Zij was waarschijnlijk verwikkeld in meerdere conflicten in het zware drugsmilieu. Zeker twee ploegen maakten jacht op haar.

De Nederlands-Marokkaanse Jillal, afkomstig uit Utrecht, deed onder meer zaken met bekende cocaïnesmokkelaars onder wie Mustapha ‘Moes’ F. en Roger P., alias ‘Piet Costa’. Die laatste is in elk geval als getuige verhoord over haar verdwijning, na de tip dat de gebruiker van een telefoon, die de recherche aan hem toeschrijft, daarbij betrokken was.

In februari meldde de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht ene ‘Bolle Jos’ te zoeken in de verdwijningszaak.

Dat betreft Jos L. (Breda, 1 juli 1991) die als twintiger al een geduchte reputatie heeft opgebouwd als niets ontziende en inmiddels steenrijke cocaïnehandelaar.

4200 kilo cocaïne

De loods waarin de politie nu minutieus onderzoek doet, aan de Haifastraat aan de rand van de Antwerpse haven, is dezelfde waar op 22 april 2020 een partij van 4200 kilo cocaïne in beslag is genomen waarna veertien verdachten zijn opgepakt. Onder hen waren acht jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost, die nog altijd in de cel zitten in België.

De Nederlandse drugsbende had de megapartij drugs net uit een zeecontainer gehaald, uit een deklading van vis die uit Zuid-Amerika de haven was binnengevaren.

Naima Jillal werd op 20 oktober 2020 rond half tien ’s avonds door een donkere auto opgepikt bij de Albert Heijn To Go vlakbij haar luxe appartement aan de Gustav Mahlerlaan in het hartje van de Zuidas.

Schokkende foto's

In het criminele milieu circuleren foto’s van een dode Jillal waarvan wordt gezegd dat die erg schokkend zijn. Daarop zou te zien zijn dat ledematen zijn afgehakt.

De recherche is steeds onderzoek blijven doen naar Jillals verdwijning en kwam recent uit bij de Antwerpse havenloods.

Samen met de Belgische politie heeft het Nederlandse team daar de laatste dagen onder meer met speurhonden gezocht, en zijn met een grondradar verstoringen in de vloer bekeken.

De grond in de loods is voor een deel afgegraven en gezeefd. Van Jillal zelf zijn vooralsnog geen sporen aangetroffen.

Het onderzoek loopt volop door.

Eerder was al een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot opheldering van de zaak en aanhouding van verdachten. Een deel van het bedrag is ook beschikbaar voor de tip die naar Jillal leidt.

