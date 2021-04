Brabander (19) aangehouden na online bedreigingen auteur Lale Gül

De verdachte is vanochtend in een gemeente in Brabant gearresteerd. De auteur uit Amsterdam werd volgens de politie al lange tijd bedreigd vanuit verschillende online accounts. Na intensief onderzoek en in samenwerking met digitaal specialisten wist de recherche de persoon achter deze afgeschermde accounts op te sporen.

Een politiewoordvoerster wil geen naam van de auteur noemen, maar gezien de leeftijd en de aanhoudende bedreigingen gaat het waarschijnlijk om Lale Gül. Zij wordt sinds haar boek uitkwam, online bedreigd

De Amsterdamse schrijfster debuteerde onlangs met haar roman Ik ga leven. In het werk levert ze kritiek op Turkse en islamistische tradities waarmee zij is opgegroeid. Vanwege dit boek en optredens daarover in talkshows werd de jonge schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media. Ze ontvluchtte medio maart het ouderlijk huis nadat ze naar eigen zeggen was verstoten door haar familie. Het was volgens haar de enige uitweg. ,,De pleuris brak uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen.’’

‘Dappere Turkse mevrouw’

Ondanks haar zelf ingelaste mediapauze bleef de aandacht op Gül gericht. In het laatste grote verkiezingsdebat op 16 maart noemde PVV-leider Geert Wilders haar een ‘dappere Turkse mevrouw’. “Ze is het bewijs dat de Turkse islam in Nederland niet integreert,” aldus Wilders in debat met VVD-leider Mark Rutte.

“Ze wordt bedreigd, opgejaagd en moet onderduiken,” zei Wilders. “Als iemand de islam verlaat, moet diegene voor haar leven rennen.” Dat Gül onverhoopt campagnemateriaal van Wilders werd, viel zo slecht bij haar familie dat zij geen andere uitweg meer zag dan te vertrekken.