Brabants echtpaar dat kinderen uithongerde en mishandelde krijgt vier jaar cel

De rechter in Breda acht poging tot doodslag bewezen op vijf van de zeven kinderen van het stel. Dit omdat de kinderen zo weinig te eten kregen dat zij hadden kunnen sterven. Volgens de rechtbank was het zeer waarschijnlijk dat een of meerdere van hen had kunnen overlijden als er niet was ingegrepen. Vader Hidufun was aanwezig in de rechtszaal om de uitspraak aan te horen, moeder Noriku wilde niet aanwezig zijn.



De ouders werden vorig jaar juni opgepakt nadat een ondervoed kind door agenten in Limburg was aangetroffen. De 12-jarige jongen liep bij het Limburgse Sevenum in bijna comateuze toestand weg bij zijn ouders, broers en en zussen. Het gezin bleek op de vlucht te zijn geslagen voor de organisatie Veilig Thuis, die de kinderen in het oog had gekregen.

Uitstekende botten

Bij de gevonden jongen staken de botten uit uit zijn lichaam. ,,Hij zat in een ver land, ver weg van bekend gebied. Het is nauwelijks voor te stellen hoe wanhopig hij moet zijn geweest”, zei de rechter daarover. ‘Een levensbedreigende situatie’’, verklaarde een kinderarts over de jongen. Volgens de rechter was dat ook bij de anderen zo als er niets was veranderd.



De kinderen zijn daarna tien dagen opgenomen in het ziekenhuis om ze te laten aansterken. Ze hadden onder meer een trage hartslag en hadden bovendien lanugo beharing, haar dat op plekken groeit waar normaal geen haar groeit. Het lichaam maakt dat in noodsituaties aan om het lijf warm te houden.



Elkaar beschuldigen

Het stel zat ruim een jaar in voorarrest. Tijdens de zitting, twee weken geleden, wezen beide echtelieden beschuldigend naar elkaar. De vader betuigde spijt, maar de moeder bleef emotieloos. De officier eiste straffen van vier jaar cel voor de vader en drie jaar en tien maanden voor de moeder.



Het gezin telt zeven kinderen, van wie drie van de vader, drie van de moeder en een van hen samen. De kinderen werd regelmatig voedsel ontzegd en ze werden opgesloten als zij ongehoorzaam waren, soms zelfs dagen- of wekenlang. Volgens de officier van justitie zou het kroost het ‘niet lang meer hebben volgehouden’. De kinderen vertelden verhalen over mishandeling.

Door de kamer geslingerd