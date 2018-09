Brabantse Lieke (27) wint WK snelfietsen in Amerikaanse woestijn

De Cock reed op een zogenoemde VeloX 8 van het Human Power Team. Deze aerodynamische hightechligfiets is ontworpen en gebouwd door studenten van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam. Het studententeam deed deze week mee aan de World Human Powered Speed Challenge, een internationale competitie waarin snelle aerodynamische fietsen en topsporters strijden om de hoogste snelheid. De Cock en Breet raceten voor de Delftse en Amsterdamse studenten in de categorie vrouwen en wonnen het wereldkampioenschap door eerste en tweede te worden. Breet haalde een snelheid van 117 kilometer per uur. Het wereldrecord staat overigens op naam van de Française Barbara Buatois, met 121,8 kilometer per uur.

Ideaal

De Cock noemde de omstandigheden ideaal: een kaarsrechte weg van 10 kilometer lang met weinig luchtweerstand wegens de lage luchtdichtheid in het woestijngebied op 1300 meter hoogte.



De fietsster werd vorig jaar na een selectieprocedure uitgekozen als renster en bereidde zich sindsdien minutieus voor. Bij de eerste pogingen moest ze nog wat wennen aan de enorme snelheid. Ze reed in de voorbereiding testritten in Nederland, maar daar had ze een kortere 'aanloop'. Pas in Amerika reed ze daarom voor het eerst boven de 100 kilometer per uur.



Overigens was een intensieve training niet genoeg voor de fietssters; hun materiaal moest ook optimaal zijn. De ligfiets is dan ook zo aerodynamisch en klein mogelijk gemaakt. Er is onder meer een kap ontwikkeld, die om het lichaam van de atleet is ontworpen. De vrouwen zijn daarvoor 3D-gescand in een lab van de TU Delft.