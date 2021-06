Brand bij eierverwerkingsbedrijf Raalte, geur van ‘rotte eieren’ trekt over dorp

Raalte werd vanochtend vroeg wakker met de geur van ‘rotte eieren’. Bij een eierverwerkingsbedrijf in het dorp woedt een brand in een drogerij en in een technische ruimte. De omgeving was afgezet in verband met explosiegevaar.

De rook perste zich vannacht uit het pand van eierverwerker Bouwhuis Enthoven en trok over woonwijken in de buurt. Het vuur woedt nog altijd in het gebouw, laat de brandweer weten. Inmiddels is de ergste stankoverlast weer weg en is het sein ‘brand meester’ vlak na 7 uur gegeven.

Door de muur

Volgens woordvoerder Jan Wittenberg gaat het nablussen ‘nog wel even duren’. Want de brand breidt zich niet meer uit, maar is nog lang niet gedoofd. Even na 7 uur bracht de brandweer de ‘Cobra Coldcutter’ in stelling. Met dat apparaat kan de brandweer dwars door een muur spuiten. Onderaan dit artikel wordt dat gedmonstreerd in een video.

Eierdooiers

De brand is aan de buitenkant niet te zien, het vuur bevindt zich in de technische ruimte en een ruimte waar eierdooiers worden gedroogd. De brandweer kon er vanwege de enorme hitte de eerste uren niet bij komen. De ruimtes werden afgesloten, in de hoop dat het vuur bij gebrek aan zuurstof dooft.

Dat had effect, laat Wittenberg weten. De temperatuur in de binnenruimte neemt af, reden voor het geven van het sein ‘brand meester’. De spuitgasten kunnen daardoor veilig het gebouw in gaan en de Cobra Coldcutter hanteren.

Poeder

,,In de drogerij worden eidooiers gedroogd tot poeder’’, berichtte de Veiligheidsregio IJsselland vanochtend vroeg op Twitter. ,,We zijn met veel personeel en materieel aanwezig. Mocht de situatie escaleren zijn wij voorbereid om de brand te kunnen bestrijden en zoveel mogelijk schade aan het pand en gebouwen vlakbij te voorkomen.’’

Duidelijk te ruiken

Volgens woordvoerder Jan wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland was er geen gevaar voor de omgeving, maar was vanochtend vroeg wel duidelijk te ruiken uit welke hoek de wind waaide. De geur deed denken aan ‘rotte eieren’, de zwavelachtige geur die bij de verwerking van eieren vrij kan komen.

De brand werd rond 01.30 uur gemeld. De rook perste zich via meerdere plekken uit het pand en trok laag over een naastgelegen woonwijk.

Volledig scherm Rook perst zich uit het gebouw van Bouwhuis Enthoven in Raalte. © Rens Hulman

