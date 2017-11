Brand in lesauto maakt eind aan eerste rijles op snelweg

,,En dat terwijl de auto vorige week nog gecontroleerd is. Gelukkig is niemand gewond geraakt. En de auto, tsja, het is maar een voorwerp. Maar vervelend is het wel.’’



Volgens Van Wijk, die al 25 jaar auto- en motorrijlessen geeft, had de beginnende bestuurder die vanochtend achter het stuur zat al zeven lessen achter de rug. ,,Deze jongen reed vandaag na zeven lessen voor het eerst op de snelweg.’’



Op de foto's die Wijkagent Fons op Instagram deelde, is goed te zien dat er door de brand niet veel meer over is van de voorkant van de leswagen.



Vervangend vervoer

De rijlessen bij het Tielse bedrijf kunnen wel gewoon doorgaan. ,,Gelukkig heb ik vervangend vervoer kunnen regelen, dus het bedrijf kan blijven rijden’’, zegt Van Wijk.