Brand verwoest basisschool in Enkhuizen

De politie bewaakt 's nachts hun woningen. De brandweer kon door de grote hitte het gebouw niet in. Om via de buitenkant te blussen, gooiden brandweerlieden de ruiten van basisschool Het Driespan in. Ze konden het pand niet redden, maar wisten wel te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere panden door brandende deeltjes in de lucht.



De school aan de Flosbeugel staat in een woonwijk en bewoners kregen het advies ramen en deuren te sluiten.



Volgens de veiligheidsregio hebben vijf geëvacueerde bewoners zelf onderdak gevonden en is een omwonende ondergebracht in een hotel. Eerder op de avond had de gemeente Enkhuizen de buurtbewoners opgevangen in een sporthal.