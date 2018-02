Brand verwoest loods met peperdure auto's in Vught

'Buurt met azc niet onveiliger'

9:04 De aanwezigheid van een asielzoekerscentrum (azc) heeft geen effect op de veiligheid in een buurt. Tot die slotsom komt onderzoeksinstituut WODC dat onderzocht of het terecht is dat veel mensen de komst van een azc vrezen omdat dat voor meer criminaliteit in de wijk zou zorgen.