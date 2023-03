Branden bij boer Gert kostten hem zijn huis, dieren en toekomst, maar wie stak ze aan?

Buurt is eenden­slach­te­rij zó beu dat de baas nu een parkeerpro­bleem heeft bij z'n restaurant

Het Ermelose hoofdpijndossier over Tomassen Duck-To blijft niet beperkt tot de eendenslachterij. Zelfs het parkeren bij een restaurant in de buurt ligt door het jarenlange conflict rond het bedrijf onder druk. Met 75.000 euro aan dwangsommen wil de gemeente afdwingen dat Gertjan Tomassen de parkeersituatie bij restaurant LazyTiger verandert. Die is nu in strijd met de regels.