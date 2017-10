Brandt Corstius boos om lacherige reactie Voetbal Inside op seksueel misbruik

In een tweet zegt de journalist en televisiemaker: ,,Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek", met daarbij een videofragment van de uitzending. In het fragment begint Johan Derksen over de kwestie, waarop René van der Gijp begint te lachen. Vervolgens noemt presentator Wilfred Genee het een 'tragisch verhaal', waarna de gehele studio in lachen uitbarst. Dinsdag deed Brandt Corstius voor het eerst zijn verhaal in de krant Trouw . Hij schreef dat hij tijdens zijn werk is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks met een man. Hij deed deze onthulling naar aanleiding van de wereldwijde actie met de hashtag #MeToo, waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen. Het misbruik van Brandt Corstius zou hebben plaatsgevonden toen hij als redacteur bij het programma Barend & Van Dorp werkte.

Wilfred Genee zegt in een reactie aan deze site: ,,Ik kan me voorstellen dat het ongelukkig is overgekomen, maar het is een misverstand. Voor de uitzending waren we al aan het speculeren over wie het gedaan zou kunnen hebben [het misbruik, red.] en daarbij kwamen de meest idiote namen voorbij. Daardoor ontstond de lacherige sfeer." Genee voegt toe dat hij, Derksen en Van der Gijp de verkrachting ten zeerste veroordelen. ,,Daar ging het ook niet over. Dat is het laatste waar je over lacht, dat begrijpen wij ook. Het ging over de idiote speculaties die gedaan werden voorafgaand aan de uitzending."



Genee wilde niet uitweiden over de namen die de revue passeerden. Hij wil de situatie wel graag uitleggen aan Brandt Corstius. ,,Ik ben nog op zoek naar zijn nummer, maar ik zou hem graag willen bellen."