Brandweer eert ‘helden van 9/11’ met beklimming van 600 traptreden: ‘Zij kwamen nooit meer beneden’

Neerslagte­kort wordt hoger dan ooit in deze eeuw

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland zal zeer waarschijnlijk hoger worden dan ooit eerder in deze eeuw, verwacht het KNMI. Donderdag stond het tekort op 300 millimeter en dat stijgt de komende dagen nog verder. Het neerslagtekort komt dan boven dat van 2018 uit, wat tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw had.

12:38