Brandweer heeft grote brand in centrum Steenwijk onder controle

31 maart De eerste zelftesten zijn sinds vandaag beschikbaar bij enkele apotheken. Ze kosten rond de 9 euro en de verwachting is dat ze ‘op afzienbare termijn’ bij alle apotheken te koop zijn, aldus het ministerie van Volksgezondheid. In de loop van april komen deze zelftesten ook bij supermarkten en drogisten te liggen. De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend.