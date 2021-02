Brandweer is uren bezig met bevrijden koeien uit gierkelder, vier overleden

Opgezette giraffen en schedels van beschermde krokodil­len gevonden bij Brabantse handelaar

5 februari Van een Brabantse handelaar zijn vanmiddag beschermde opgezette dieren in bewaring genomen. Hij had onder meer vier opgezette giraffen en delen van beschermde dieren in zijn bezit. ,,Dit is een bijzonder grote vondst”, laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) weten.