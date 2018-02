Brandweer komt om kat te redden, maar beestje redt zichzelf

Britse weerdienst waarschuwt voor ijskoud einde van februari

22:02 Britse meteorologen waarschuwen momenteel voor een lange periode van sneeuw en ijs die later deze maand het noorden van Europa zal treffen. Volgens Weerplaza is het echter maar de vraag of die kou ons land aan zal doen. ,,Het kan net zo goed Siberië zijn."