Brandweer nog uren bezig met blussen van brand in Eerbeek: fabriekspand mag als verloren worden beschouwd

update | videoDe brandweer verwacht nog tot in de nacht bezig te zijn met het blussen van de brand in een fabriekspand in Eerbeek. Daar woedde sinds het begin van de avond een grote brand. Het gaat om een pand van het bedrijf Smurfit Kappa. De hoogste prioriteit van de brandweer ligt vooral om te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen gebouwen. Het brandende pand zelf kan als verloren worden beschouwd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Iets na 22.00 uur kon de brandweer melden dat het grootste deel van het vuur gedoofd was, maar dat er op een aantal plekken nog steeds door werd geblust. Het pand is niet volledig verwoest, maar zodra alle bluswerkzaamheden afgerond zijn zal volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio duidelijk worden dat het pand niet meer te redden was.

Er gingen meerdere brandweervoertuigen naar de plek van het vuur toe, toen duidelijk werd dat het om een serieuze brand ging. Ook werden er twee hoogwerkers opgeroepen om te assisteren en werden er waterwagens heen gestuurd. Bovendien werd er volgens de woordvoerder een extra watereenheid opgeroepen die “door middel van een pomp voor de watervoorziening moest zorgen.”

Ramen en deuren dicht

Het ging om een fabriekspand dat half leeg stond en nog deels werd gebruikt voor drukwerkproductie. Het gebouw stond binnen de kortste keren bijna volledig in brand. Na een paar uur gingen er geen brandweerlieden meer naar binnen, maar werd er alleen nog vanaf buiten geblust. Dit was volgens de woordvoerder vooral om uitbreiding van de brand te voorkomen. ,,Dat is nu het belangrijkste. Bij een brand van deze omvang is het lastig om een pand te kunnen behouden”, lichtte de woordvoerder dat besluit toe.

Er was sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer riep mensen die last hadden van de rook op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brandweer Gelderland-Midden waarschuwde op Twitter dat mogelijk ook in die regio mensen last konden krijgen van de rook die door de brand uit Eerbeek was ontstaan. Dit kwam door de veranderende windrichting.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. ,,En gezien de omvang van de brand lijkt het heel lastig om dat nog te kunnen achterhalen”, aldus de woordvoerder. Ook is nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is. Het pand staat volgens de brandweer midden in het dorp. Voor zover bekend zijn de omliggende panden nog gespaard gebleven. Wel houdt de brandweer de komende uren scherp in de gaten dat het vuur niet alsnog overslaat naar een naastgelegen hal met pallets.

Publiek

Veel mensen uit de omgeving waren naar de plek van de brand gekomen om een kijkje te nemen, maar volgens de Veiligheidsregio ondervonden de hulpdiensten hinder van dat vele publiek. ,,Komt u alstublieft niet naar de incidentlocatie. Geef hulpdiensten de ruimte!”, schreef de brandweer in de loop van de avond op Twitter.

Burgemeester

Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen kwam ook naar de locatie van de brand toe. Eerder vanavond werd hij weggeroepen van een ceremonie waar hij lintjes aan het uitreiken was. Hij laat zich door de brandweer informeren over de stand van zaken en de eventuele gevolgen van bijvoorbeeld stoffen die vrij zouden kunnen komen door de brand.