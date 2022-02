Brandweer slaat groot alarm om hoogwater Zuid-Limburg

TERUGBLIK 2021 Zíj moesten machteloos toezien hoe het hoogwater dit jaar huis en haard opslokte: ‘Stond met tranen in mijn ogen’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL/HEDEL - We hielden allemaal onze adem in toen miljoenen liters water deze zomer richting Brabant stroomden, met de ravage in Limburg in ons achterhoofd. Het hoogwater in juli domineerde wekenlang het nieuws. ‘Binnen een half uur stonden ze tot aan hun middel in het water’.

27 december