Brandweerexperts: ‘Dak maximaal vol leggen met zonnepanelen onverantwoord’

met video Flat ontruimd in Nijmegen om mogelijk explosief in garagebox

Een flat in Nijmegen was maandagochtend ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal dat werd gevonden in een garagebox. De politie vond verdachte spullen in de box aan de Malvert 62e straat, waarna de bovenliggende flat werd ontruimd. Rond het middaguur konden bewoners weer huiswaarts.