Brandweerman Bart helpt bij evacuaties Limburg: ‘Een vrouw was haar man verloren’

Een onvergetelijke ervaring, zegt Bart van Veldhuisen, ploegcommandant van de brandweer in Nijkerk. In de nacht van donderdag op vrijdag reisde hij met collega’s af naar het zuiden van Limburg, om hulp te bieden. Vanwege een dijkdoorbraak werkten hij en zijn ploeg een dubbele dienst. ,,Deze beelden blijven voor altijd in mijn geheugen gegrift.”