Brandweerman redt knuffel uit brandende woning: ‘Dat ze aan zulke details denken, raakt me’

Zonder daar veel te kunnen doen. De brand, zo weet een buurvrouw van het stel, ontwikkelde zich enorm snel. ,,Ik was thuis, iemand zag uit de ramen van de bovenwoning naast mij rook slaan, drukte op alle deurbellen en waarschuwde: ‘ga weg, ga naar buiten’.”



En daar staat ze dan, op slippers, een handtas om de nek. ,,Die heeft de brandweer voor mij uit het huis gehaald.” En net als Tess, zegt zij: ,,Echt complimenten aan de brandweer, dat ze aan zulke details denken. Het raakt me.” Intussen weten buurtbewoners dat het vuur waarschijnlijk is ontstaan op een dakterras van een bovenwoning die is onderverdeeld in drie appartementen.



Papegaaien

Tess en Thomas wonen in één van die appartementen. Dennis van Aard in een ander. Hij dacht eigenlijk dat het vuur bij de buren was begonnen. Maar maakt het uit? ,,Ik weet alleen dat, toen ik doorhad wat er aan de hand was, ik als een gek mijn twee papegaaien in een kooi heb gestopt en naar buiten ben gegaan.”



Hoe de brand precies is ontstaan kan ook een politieman, die zolang de woordvoering op zich neemt, rond 18.30 uur niet goed vertellen. Wel weet hij dat het vuur via de plafonds en de houten balken van de oude rij woningen naar buurhuizen kroop.