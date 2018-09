Brech had ook kinderporno in bezit en moet 90 dagen langer in cel

Advocaat Gerald Roethof had vanmiddag nog om vrijlating gevraagd van Brech, maar dat is niet gehonoreerd. Volgens de raadkamer is er 'meer dan alleen een verdenking' dat Brech betrokken is bij de dood en het misbruik van Nicky Verstappen. Ook is er kinderporno aangetroffen bij Brech, meldt de rechtbank in een toelichting. ,,De rechtbank vreest ook voor vlucht en voor herhaling als hij op vrije voeten zal worden gesteld.''