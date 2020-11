Breekwerk: wat verstopte Bredase witwasverdachte tussen de muren?

De politie is opnieuw een pand van de Bredase witwasverdachte Mirza G. binnengevallen. Naar verluidt is met apparatuur tussen de muren gezocht, mogelijk naar geld. Het onderzoek is gedaan op verzoek van justitie in België.

In verband met een witwasonderzoek was het gebouw in juli vorig jaar al uitgekamd. Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek uit België heeft de politie maandagochtend opnieuw in het pand gezocht. Dit keer ook tussen de muren. Het is niet bekend of er iets in het pand is aangetroffen.

De van oorsprong Bosnische Mirza G. zit op dit moment vast. In enkele jaren tijd kocht hij verschillende panden op in Breda. Het geld daarvoor kwam grotendeels van leningen uit Bosnië. De politie vermoedt dat G. op die manier misdaadgeld heeft witgewassen.

Kartel in Dubai

Mirza G. is familie van Edin G., die door internationale opsporingsdiensten wordt gezien als één van ‘s werelds grootste drugscriminelen. Volgens een intern stuk van de Amerikaanse DEA had Edin G. vanuit Dubai de krachten gebundeld met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, De Italiaanse crimineel Raffaele Imperiale en de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan.

Een eerdere geldvondst in Eindhoven wordt volgens diverse bronnen, waaronder in opsporingskringen, gelinkt aan Edin G., maar hier is geen officiële bevestiging voor. In een verborgen ruimte in een Eindhovens pand vond de politie in mei van dit jaar ruim 12,5 miljoen euro, de grootste cashvangst op één locatie ooit. De bankbiljetten hadden een gewicht van maar liefst 255 kilo.

‘Moordpoging’

Of de nieuwe zoekpoging van de politie in Breda iets te maken heeft met Edin G., is niet te zeggen. Mirza zegt al jaren met hem te zijn gebrouilleerd en deed eerder dit jaar zelfs aangifte omdat Edin G. hem zou willen laten vermoorden.

De politie en het Openbaar Ministerie laten niets los over de laatste zoekactie in Breda. De actie is op verzoek van België, dat volgens bronnen eerdaags met een groot opsporingsonderzoek naar buiten komt. Mirza G.’s advocaat Louis de Leon zegt dinsdagavond nog van niets te weten.