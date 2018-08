Brexit-voorpret: duo maakt docu over middelpunten EU

Met de uitbreiding van de EU is het geografische middelpunt van de Europese Unie ook steeds verschoven. Dat gebeurt volgend jaar opnieuw als de Brexit een feit wordt. Een mooie aanleiding voor een documentaireserie over de 'navels' van Europa, vonden Nina Rijnierse en Wouter Massink uit Amsterdam.

De freelance journaliste en cameraman bezochten de afgelopen weken al zes van zeven (voormalige) geografische middelpunten van de Europese Unie. Morgen volgt het laatste van de reeks voor hun project hetmiddel.eu.

,,We belichten vijf oude middelpunten, het huidige én het toekomstige. Ze liggen in Frankrijk, België en Duitsland", zegt Massink. Hij vertrok vorige maand op de bonnefooi met Rijnierse voor een tour langs dorpen die ooit de eer hadden om het geografische centrum van de EU te zijn.

Fanatiekeling

De verhalen lagen voor het oprapen, zegt de cameraman, editor en bachelorstudent antropologie (menskunde) terugblikkend. ,,Het onderwerp leeft veel meer dan je zou denken. Zodra we vertelden waarvoor we filmden, zeiden mensen: 'oh, het middelpunt! Heb je die en die al gesproken?' In elke plaats bleek wel een of andere gek te zijn die er enorm mee bezig is."

Het leuke was volgens Massink ook dat het allemaal dorpen zijn. Ze waren ooit onderdeel van een gigantisch Europees project. ,,Het predikaat geografisch middelpunt was voor elk dorp het hoogtepunt. In sommige leeft het nog steeds, in andere is het vergane glorie. Daardoor hoor je verschillende verhalen. Aan de hand van die persoonlijke verhalen, komen thema's voorbij die sinds de oprichting van de EU een rol hebben gespeeld. Zoals migratie, de trek van het platteland naar de stad, oorlog en vrede."

Toevallig

Het idee voor de documentaireserie ontstond toevallig, blijkt. ,,We hebben allebei antropologie gestudeerd. Ik ben daarna de filmacademie gaan doen, Nina ging de journalistiek in. We vonden dat we te lang samen niks meer hadden gemaakt. Omdat Europa ons allebei interesseert, was de keuze snel gemaakt: laten we iets met een Europees onderwerp doen! Al grasduinend stuitten we op een artikel over het geografische middelpunt van de Europese Unie."