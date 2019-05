Britse royals zien eruit alsof ze het kind eruit hebben geniést

Duif vliegt 12 kilometer te hard en wordt geflitst in Bocholt

7 mei BOCHOLT - In Bocholt, vlak over de grens bij Aalten, is een wel heel bijzondere boete uitgeschreven. Een duif vloog namelijk dicht langs een flitspaal en deed dat op een dermate hoge snelheid, dat de flitspaal de vogel op de foto zette.