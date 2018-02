Britse weerdienst waarschuwt voor ijskoud einde van februari

Britse meteorologen waarschuwen momenteel voor een lange periode van sneeuw en ijs die later deze maand het noorden van Europa zal treffen. Volgens Weerplaza is het echter maar de vraag of die kou ons land aan zal doen. ,,Het kan net zo goed Siberië zijn."

Volgens het Britse weerinstituut Met Office moet Noord-Europa zich vanaf eind deze maand opmaken voor weken met flinke hoeveelheden sneeuw en ijs en temperaturen die flink onder het vriespunt zakken. Dit zou veroorzaakt worden door de zogeheten poolwervel die zich gaat splitsen, waarna kou vanaf de Noordpool onze kant op zou komen.



,,De plotselinge stratosferische opwarming is al begonnen en de poolwervel is aan het splitsen”, aldus Oli Claydon van de Britse meteorologische dienst. ,,Als dit zo doorgaat, denken we dat het geleidelijk de straalstroom zal beïnvloeden. Boven Scandinavië zal zich een hogedrukgebied vormen waardoor mildere Atlantische weersystemen worden geblokkeerd. Dit zal echter nog niet onmiddellijk gebeuren, we verwachten de gevolgen hiervan eind februari, begin maart te zien.”

Geen garantie

Weerman Michiel Severin van Weerplaza denkt echter dat het voorlopig zo'n vaart niet zal lopen. Severin: ,,Die wervel kan inderdaad gaan splitsen, maar mocht dat gebeuren, dan is dat geen enkele garantie dat we in Nederland met ijzige kou te maken krijgen. Mocht de wervel, die zich op 6 tot 9 km hoogte bevindt, daadwerkelijk in tweeën breken, dan wordt het op de Noordpool zachter en wordt de ijskoude poollucht verdreven naar andere regionen. Dat kan inderdaad Europa en dus Nederland worden, maar het kan net zo goed Siberië zijn."



Voorlopig hoeven we volgens Severin dus nog niet massaal stookhout en thermo-ondergoed in te slaan. Sterker nog, op de kortere termijn wordt het zelfs weer wat zachter. ,,Deze week hebben we nog met winterse perikelen te maken, maar aan het einde van de week wordt het zachter", aldus Severin. ,,In de week daarna kan het ’s nachts licht vriezen, maar overdag is van winterweer waarschijnlijk weinig te merken. De meeste weermodellen berekenen maxima rond 6 graden. Dat zijn normale waarden voor deze tijd."

Volledig scherm Vorig jaar zorgde een splitsing van de poolwervel voor kou in Peking. © EPA

