‘Broeder Wilfred sleepte mij door de zware nacht’

Jos Brech voor de rechter: lukte het hem te laten praten?

9:40 Nog één keer is geprobeerd Jos Brech aan de praat te krijgen, vandaag zal in de rechtbank blijken of het gelukt is de zwijgzame verdachte in de zaak rond Nicky Verstappen te breken. Ook onthult het Openbaar Ministerie (OM) tijdens de zitting hoe Brech te werk moet zijn gegaan toen Nicky werd ontvoerd en gedood.