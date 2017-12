Broer (94) en zus (93) onverwachts herenigd: 'Ik dacht dat zij dood was'

Na revalidatie bleek zijn motoriek aangetast. Alleen thuis wonen viel hem te zwaar. ,,Ik ben met mijn kinderen op zoek gegaan naar een plaats in een verpleeghuis. Daar had ik voldoende punten voor", vertelt Frans. Hij keek op verschillende plaatsen rond, tot zijn schoonzoon Alphonsus suggereerde. Terug naar 't Hout. Frans vond dat een prima idee.



Het was ook deze schoonzoon die ontdekte dat zus Tiny al sinds een jaar of vier in dat verpleeghuis woonde. ,,Toen ik dat hoorde ben ik direct naar haar kamer gegaan. Ik had haar in jaren niet gezien. Ik herkende haar niet, zij mij ook niet. 'Dag meneer', zei ze. Ik dacht dat zij dood was, en zij dacht dat ook van mij. Dat ze alleen op de wereld was.''