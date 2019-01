Broer kroongetuige was doodsbang voor wraak Taghi

Anouar B., die volgens justitie eerder een bom had geplaatst onder de auto van de later geliquideerde misdaadblogger Martin Kok, had het huis van de moeder volgens ingewijden namens Taghi en consorten al geobserveerd. Een observatieteam van de politie zou dat hebben gezien.



Hij zit nu vast voor een onderwereldmoord in Marokko - die door een blunder niet een Nederlandse-Marokkaanse crimineel, maar de zoon van een rechter in november 2017 fataal werd.



Hoewel in het onderzoek naar de moord op Reduan B. meerdere verdachten in beeld zijn gekomen, is alleen schutter Shurandy S. vooralsnog gearresteerd. Betrokkenen begrijpen dat niet omdat de recherche in de weken voor de moord al volop verdachten had gezien.



Tegen schutter 'Andy' S. heeft justitie op 13 december 28 jaar cel geëist. De rechtbank doet donderdag uitspraak.



