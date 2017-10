Bronzen beeld gestolen van graf doodgeschoten Deventenaar: 'Schandalig'

Ongeneeslijk zieke Amir (10) weer terug bij zijn ouders

18:22 Het ongeneeslijk zieke jongetje Amir (10) is sinds vandaag weer thuis bij zijn ouders. Een maand geleden bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden nog dat het jongetje niet bij zijn ouders in het azc kon blijven, omdat hij daar niet de specialistische hulp zou kunnen krijgen die hij nodig heeft.