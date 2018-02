Brrrr! Koudste februarinacht sinds 2012

Sa­tu­dar­ah-kop­stuk B. is justitie als een ware Houdini steeds een stapje voor

10:02 Eindelijk had justitie de gezochte Satudarah-topman Michel B. in handen. Zomaar gearresteerd, tijdens zijn wintersport in de Oostenrijkse skiplaats Gerlos. Hij zat vast, maar niet voor lang. Dit keer kwam de verrassing zelfs uit onverwachte hoek. Toch wordt er niet gewanhoopt, zolang B. maar in Oostenrijk blijft.