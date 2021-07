Brug Valkenburg weggeslagen, auto’s verdwijnen in water

Een brug over de Geul in het centrum Valkenburg is door woest stromend water weggeslagen. Meerdere auto’s zijn daarbij in het water gevallen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel, aldus burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg.

De brug is vrijwel compleet ingezakt, alleen de balustrade is nog zichtbaar in het kolkende water. Dat meldt dagblad De Limburger. Auto’s die naar beneden gevallen zijn, verdwijnen bijna compleet. Gisteravond dreef er een auto tegen de brug aan, waardoor deze ontzet raakte.

Het centrum van Valkenburg is veranderd in een grote snelstromende waterpoel. Mensen wordt gevraagd niet de straat op te gaan omdat putdeksels zijn weggespoeld, iets dat door het modderige water niet te zien is. Het water stroomt winkels, restaurants en hotels binnen en sleurt tafeltjes van de horeca mee door de straten. Militairen hebben mensen uit woningen en zorgcentra geëvacueerd, sommigen zitten nog vast in hun huis. Ook de brandweer helpt hen daar weg te krijgen. Bij de ontruiming wordt onder meer een shovel ingezet.

‘Verwacht dat brug omlaag valt’

In Valkenburg liggen tientallen bruggen. De weggeslagen brug dobbert volgens Prevoo op en neer met de stroming. ,,Ik verwacht dat de brug omlaag valt als het water zakt”, zei hij. Het gaat om een brug aan de Emmalaan.



Prevoo heeft het leger gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Op dit moment is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van het Limburgse heuvellandstadje te gaan. Het oversteken van de Geul is te gevaarlijk, aldus de burgemeester. De noodbrug moet de evacuatie van mensen van het ene deel naar het andere in Valkenburg mogelijk maken. ,,Nu knalt er een autobaan aan water dwars door de stad”, zei de burgemeester. Prevoo weet nog niet wanneer Defensie de noodbrug kan aanleggen.

Ramptoeristen

Verder riep de burgemeester het Rijk op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking te stellen. ,,De schade is niet te overzien”, zei hij. Van de omvang van de schade kan pas een beeld worden verkregen als het water weg is. ,,We zijn nog weken bezig met herstelwerkzaamheden.”

Ook kondigde Prevoo een noodverordening aan, onder meer om ramptoeristen te weren. Volgens de burgemeester zitten nog veel mensen vast in hun woning zonder stroom. Daardoor is geen communicatie meer mogelijk als hun mobieltjes leeg raken.

Nog meer water op komst

Volledig scherm © ANP Sem van der Wal Er wordt vandaag in Limburg hard gewerkt om de enorme overlast het hoofd te bieden die de hevige regenval van woensdagavond en -nacht heeft veroorzaakt. Mensen worden geëvacueerd uit hun huizen. Vanmiddag en vanavond verwacht het KNMI nog 10 tot 20 millimeter regen in Limburg, wat samen met het stijgende rivierwater voor nog meer overlast zal zorgen.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio noemde Valkenburg ‘het grote knelpunt’ in de hulpverlening. ,,We richten ons daar vooral op de bewoners”, zei hij. In Valkenburg en in het naburige Houthem moeten honderden mensen hun huis uit omdat ze geen stroom hebben. Het zal volgens de Veiligheidsregio nog dagen duren voordat bewoners terug kunnen naar huis. De evacués zitten in de bomvolle hotels, maar de aanvoer van voedsel is gestokt omdat vrachtwagens door het hoge water Valkenburg niet meer kunnen bereiken. Een voedseltekort dreigt in de stad.

Overstromingsgevaar

Donderdagochtend is uit voorzorg een stuk van 12 kilometer van de A2 afgesloten vanwege overstromingsgevaar van de Kleine Geul bij Meerssen. De A79 tussen Hulsberg en Heerlen, die woensdag werd afgesloten vanwege water op de weg, blijft ook donderdag dicht. Ook is de A76 afgesloten tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg. Tussen Maastricht en Luik rijden geen treinen omdat delen van het spoor onder water staan. Verder lijkt de overlast op het spoor vooralsnog mee te vallen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Maas bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) vanavond 3000 kubieke meter water per seconde zal afvoeren. Daarmee komt het in de top 5 van hoogste waterstanden ooit in de Maas. Campings rondom de Maas, zoals bij Wessem en Roermond, zijn daarom ontruimd en vee moet uit de wei.