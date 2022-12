Bruut moordcomplot in Landgraaf krijgt verrassende wending: vrijspraak voor betrokken winkelier

De Limburgse eigenaar van een telefoonwinkel, die betrokken zou zijn geweest bij een bruut moordcomplot in Landgraaf , is in hoger beroep vrijgesproken. De 51-jarige Johan R. uit Landgraaf werd in 2020 door de rechter veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf, maar volgens het gerechtshof heeft de man er toch niets mee te maken. De gesprekken over het complot ‘zijn buiten hem om gevoerd’.

De zaak draait om de 39-jarige Bobo Jalloh, die op 31 mei 2017 met bruut geweld om het leven werd gebracht in een woning in Landgraaf. Hij was met tape vastgebonden aan een stoel en had naast acht steekwonden in zijn borst ook ernstige verwondingen aan het hoofd. Onderzoek wees uit dat hij voorafgaand aan zijn dood flink heeft moeten lijden.

Overleden in gevangenis

De echtgenote van de man, de 41-jarige Hadiatou D., bleek al snel het meesterbrein achter de moord. Zij ging volgens het hof geraffineerd te werk om het moordcomplot op te zetten. Zo benaderde ze twee mannen met het verhaal dat zij en haar kinderen zogenaamd slecht zouden zijn behandeld door haar echtgenoot. Ze beloofde de twee mannen een groot geldbedrag als zij haar echtgenoot om het leven zouden brengen. Ze maakte volgens het hof de keuze om het plan in hun woning te laten uitvoeren, in het bijzijn van hun drie kinderen.

Eén van de mannen, de dit jaar overleden verdachte Johan M. (60) uit Brunssum, schakelde voor de aanslag zijn kompaan David G. uit Geleen in. De mannen hebben volgens de rechtbank samen het slachtoffer in zijn woning vastgebonden en om het leven gebracht. Dat hebben ze later ook toegegeven. De vrouw zette volgens de rechtbank de moord op, bereidde die voor en zette de voordeur open zodat de twee mannen binnen konden komen om haar echtgenoot te vermoorden. M. kreeg 17,5 jaar cel, G. 21,5 jaar, na eisen van respectievelijk 18 en 24 jaar. G.’s straf viel hoger uit omdat hij eerder al eens was veroordeeld voor een poging tot moord.

Vrijspraak voor winkelier

De 51-jarige winkelier Johan R. uit Landgraaf leverde ongeregistreerde telefoons aan de echtgenote en de twee andere mannen, zodat zij met elkaar konden bellen. R. wist volgens de rechter dat de anderen een moord beraamden en werd wegens medeplichtigheid veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf, na een eis van zes jaar cel.

Volgens het hof zijn er echter geen aanwijzingen dat R. direct betrokken is geweest bij het plan om het slachtoffer te laten vermoorden. De gesprekken daarover zijn buiten hem om gevoerd. R. wordt daarom vrijgesproken en komt direct op vrije voeten. De echtgenote van de vrouw heeft altijd ontkend en ging in hoger beroep, maar volgens het hof is er wel degelijk voldoende bewijs tegen haar.

De vrouw wordt daarom opnieuw veroordeeld tot een celstraf van negentien jaar en zes maanden. Ze moet daarnaast ruim 58.000 euro schadevergoeding betalen aan haar kinderen.

