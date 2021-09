Bryan Roy is alweer terug op Twitter: ‘Mark kan taakstraf in z'n naad douwen’

Sterkste Man-finalist overlijdt aan corona, ook zoon (27) in coma: ‘Niet te bevatten’

20:42 Een bekende, sportieve familie in Hoogeveen (Drenthe) is deze week ongenadig hard getroffen door het coronavirus. Een vader (62) en een zoon (27) belandden na een besmetting in het ziekenhuis en werden kunstmatig in slaap gebracht. De 62-jarige Hans Schonewille, goedlachse eigenaar van een populaire sportschool en voormalig Sterkste Man van Nederland-finalist, overleefde zijn strijd niet. Zoon Bram vecht in het ziekenhuis nog altijd voor zijn leven.