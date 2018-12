Bucket Boys helpen bij wens alzheimerpatiënte: met de buurman zoenen bij de Eiffeltoren

De ouders van Joep ten Hove, één van de Bucket Boys, zijn eigenaar van een zorgboerderij voor dementerende personen in het Brabantse Mariahout. Ze begonnen met de boerderij nadat de oma van Joep in 2004 Alzheimer kreeg. Ze belandde na een heupfractuur in een revalidatiecentrum: ,,Daar was ze doodongelukkig en zelfstandig terug naar huis was geen optie meer,” aldus Joep. En dus besloten de ouders van Joep haar in huis te nemen. Later volgden een andere oma en de moeder van een vriendin.



Het is inmiddels uitgegroeid tot Ouderenlandgoed Grootenhout waar 45 patiënten verspreid verblijven in kleine huisjes of boerderijtjes. ,,Niets is verplicht, maar ouderen worden wel gestimuleerd om nog zo veel mogelijk zelf te doen.” Van aankleden en brood smeren tot activiteiten in de buitenlucht. Het is een andere insteek dan in normale zorginstellingen. Hier draait alles om controle houden over het eigen leven, positiviteit en een veilige omgeving. Zo bepalen bewoners zelf hoe laat ze opstaan en hoe hun dag eruitziet.