Buitenlandse media over rellen Rotterdam: ‘Spoor van verwoesting bleef achter’

De rellen in Rotterdam van afgelopen nacht zijn elders in de wereld niet onopgemerkt gebleven. Onder meer Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse media maken melding van het incident, waarbij een demonstratie tegen 2G en het vuurwerkverbod ontaarde in een aanval op de politie.

,,Het brandde. Voetzoekers knalden. Duizenden woedende raddraaiers, vrijdagavond in Rotterdam", schreef de Duitse krant Bild, die sprak over ‘hooligans’ die ‘jacht maakten op politiemensen’. ,,Tientallen mensen raakten gewond en minstens één man werd neergeschoten. Het stadscentrum is ronduit verwoest", meldde Bild-verslaggever Sebastian Prengel, die bij de rellen was.

Veel media noemen de uitspraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die sprak van een ‘orgie van geweld'. ,,Branden werden gesticht op trottoirs en straten, politieauto’s werden in brand gestoken en andere werden beschadigd, en voorwerpen werden naar politieagenten en brandweerlieden gegooid", schreef het Duitse weekblad Der Spiegel. ,,Een spoor van verwoesting bleef achter.” Brandweerlieden die probeerden een politieauto te blussen werden door de relschoppers weggejaagd.

‘Vreesden voor hun leven’

,,Rotterdamse politie opent het vuur na geweld bij Covid-protest”, kopt The Guardian online. De Britse krant legt uit dat de onrust te maken had met verzet tegen de coronaplannen van de Nederlandse regering. Omroep BBC meldt dat de politie in de Nederlandse stad ‘botste met relschoppers’.

Nieuwszender Sky News schrijft dat ‘honderden demonstranten auto's in brand staken, vuurwerk afstaken en stenen naar de politie gooiden, waarmee ze de politieagenten - die vreesden voor hun levens - om te reageren met ‘directe schoten’ en een waterkanon.”

Ook in buurland België is er veel aandacht voor de rellen. Het Belgische De Morgen kopt op de eigen website dat protesten ‘volledig uit de hand’ zijn gelopen. ,,De betogers staken zwaar vuurwerk af, verkeersborden en stoeptegels werden gesloopt.” Op de website van Het Laatste Nieuws worden foto’s en video’s getoond van brandende voertuigen en het optreden van de politie.

Gewonden

Kranten als la Repubblica in Italië, Le Figaro in Frankrijk en het Spaanse La Vanguardia schrijven eveneens over het geweld in Rotterdam, maar ook buiten Europa wordt daar aandacht aan besteed. Zo komen ook media in Australië, Canada en de Verenigde Staten met nieuwsitems. Onder meer Amerikaanse omroepen als Fox News en kranten als de Washington Post berichten over de rellen.

Er zijn tot dusver tenminste 20 arrestaties verricht. Zeven demonstranten raakten gewond. Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen; hoeveel is nog onduidelijk. Er werden zowel waarschuwingsschoten gelost als gericht geschoten. Tot vanochtend 04.30 gold een noodbevel in de stad. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het schieten door agenten op verschillende plekken in het Rotterdamse centrum.